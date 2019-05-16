16 Май 16:22 2019-05-16T19:59:15+03:00

Вазон в форме палитры с живыми цветами разместили рядом с Художественной школой

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В Смоленске появился новый арт-объект. Вазон в форме палитры с живыми цветами появился рядом с Художественной школой.

По словам сотрудников городской администрации, внутри конструкции с искусственным покрытием установлены цветочные горшки, которые украшают живые растения разных цветов.

Многие смоляне в соцсетях негативно отреагировали на появление нового арт-объекта. Местные жители отмечают, что авторы задумки плохо проработали композицию, не учли, что кисточки из арматуры и искусственное покрытие объекта испортят общее впечатление от него.

ИСТОЧНИК KP.RU