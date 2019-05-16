16 Май 17:25 2019-05-16T17:25:05+03:00

В последний раз учреждение обновляли 20 лет назад

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Катынская врачебная амбулатория получит деньги на ремонт, сообщает пресс-служба главы региона. Накануне Алексей Островский посетил учреждение и остался под впечатлением от увиденного.

- Амбулатория работает с 80-х годов, - рассказал главный врач Смоленской ЦРБ, в которую входит учреждение Андрей Зеленский. - Последний ремонт проводился 20 лет назад. Помещения нуждаются в капитальном ремонте.

В настоящее время в нем ведут прием три врача общей практики, два стоматолога, акушер-гинеколог и педиатр. Амбулатория оказывает помощь около 7 тыс. человек, 1500 из которых - дети.

Глава региона, осмотрев помещения, пообещал, что даст поручение о выделении средств на ремонт. По его словам, «здание даже по внешнему виду оставляет желать лучшего».

На ремонт потребуется порядка 4,2 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU