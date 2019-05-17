СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-17T06:31:21+03:00

Руководство поселка пять лет обещают найти деньги на решение проблемы

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Губернатор потребовал обустроить уличное освещение в Катыни, сообщает пресс-служба главы региона итоги рабочей поездки в смоленский район. Алексей Островский заметил, что местные жители обратили внимание на проблему пять лет назад, но вопрос до сих пор остается не решенным.

Глава Катынского сельского поселения Валерий Трусов в разговоре с губернатором сослался на недостаток средств. Но заметил, что для решения проблемы заключен энергосервисный контракт, это позволит существенно сэкономить денежные средства.

- Порядка 100 тысяч рублей экономии будет оставаться ежегодно. Мы эти деньги намерены направлять на расширение сети [наружного освещения], - сказал глава, пообещав, что к работам приступят уже в этом году.

- Все силы приложим, чтобы к концу этого года освещение было, - пообещала глава Смоленского района Ольга Павлюченкова.

ИСТОЧНИК KP.RU