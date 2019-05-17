В Смоленске троллейбус и маршрутка попали в ДТП
Авария привела к пробке
ФОТО: ВК.
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В Смоленске троллейбус и маршрутка попали в ДТП. Авария произошла в восьмом часу вечера 16 мая на улице Кирова, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.
По словам очевидцев, на дороге образовалась пробка до улицы Шевченко.
- Когда уже эти маршрутчики научатся себя адекватно вести, - написал один из участников группы.
Напомним. это не первое происшествие с общественным транспортом на этой неделе. Ранее, 14 мая, другой перевозчик попал в ДТП перед кировским роддомом.
ИСТОЧНИК KP.RU