2019-05-17T07:42:07+03:00
Происшествия

В Смоленске троллейбус и маршрутка попали в ДТП

Авария привела к пробке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВК.ФОТО: ВК.
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В Смоленске троллейбус и маршрутка попали в ДТП. Авария произошла в восьмом часу вечера 16 мая на улице Кирова, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

По словам очевидцев, на дороге образовалась пробка до улицы Шевченко.

- Когда уже эти маршрутчики научатся себя адекватно вести, - написал один из участников группы.

Напомним. это не первое происшествие с общественным транспортом на этой неделе. Ранее, 14 мая, другой перевозчик попал в ДТП перед кировским роддомом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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