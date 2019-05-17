Смолян будут вовлекать в ЗОЖ известные люди
Смолян будут вовлекать в ЗОЖ известные люди, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на совещание членов администрации. Также в СМИ будет запущена информационная компания, целью которой станет информирование жителей региона по вопросам ЗОЖ и мотивирование их к этому.
В ближайшее время будет продуман формат, в ходе которого «известные в области люди – деятели культуры, общественной сферы пропагандировали бы среди детей и молодежи здоровый образ жизни на своем примере. Я сам с удовольствием приму в ней участие», сказал губернатор Алексей Островский на совещании по вопросам развития демографии в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU