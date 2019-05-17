2019-05-17T08:26:50+03:00
Общество

Смолян будут вовлекать в ЗОЖ известные люди

Губернатор Алексей Островский готов рассказать о личном примере
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смолян будут вовлекать в ЗОЖ известные люди, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на совещание членов администрации. Также в СМИ будет запущена информационная компания, целью которой станет информирование жителей региона по вопросам ЗОЖ и мотивирование их к этому.

В ближайшее время будет продуман формат, в ходе которого «известные в области люди – деятели культуры, общественной сферы пропагандировали бы среди детей и молодежи здоровый образ жизни на своем примере. Я сам с удовольствием приму в ней участие», сказал губернатор Алексей Островский на совещании по вопросам развития демографии в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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