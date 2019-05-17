2019-05-17T09:02:43+03:00
Происшествия

Суд рассмотрит дело смолянки, убившей сожителя

Супруги поссорились во время употребления алкоголя
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Следственный комитет России.ФОТО: Следственный комитет России.
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Суд рассмотрит дело смолянки, одним ударом ножа убившей сожителя, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

Трагедия произошла 18 января 2019 года в деревне Лосня Починковского района. Во время застолья пара поругалась, из-за чего женщина схватила нож и бросилась на 48-летнего супруга. Удар оказался роковым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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