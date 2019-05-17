СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-17T10:00:56+03:00

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В Смоленске появилась необычная скамейка, посидеть на которой не удастся даже самому жителю города, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Редкий объект стал достопримечательностью торгового центра «Лидер», расположенного на 2-й Садовой улицы (недалеко от Колхозной площади).

Арт-объект, установленный некоторое время назад, до сих пор вызывает восторг у местных жителей и стал предметом шуток.

Стоит отметить, что это не единственный креативный объект, украшающий место, где можно приобрести мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU