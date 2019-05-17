2019-05-17T10:07:08+03:00
Общество

В Смоленской области уничтожили более 30 взрывоопасных предметов

Мины, гранаты и снаряды хранились в земле со времен ВОВ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области уничтожили более 30 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Минометные мины, ручные гранаты и артиллерийские снаряды хранились в земле со времен ВОВ. Среди находок была и авиационная бомбы SD-1.

По словам спасателей, опасные предметы хранились в земле в Ярцевском, Духовщинском и Сафоновском районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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