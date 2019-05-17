В Смоленске мошенники снова навязывают приборы утечки газа
Лжегазовики утверждают, что установка датчиков обязательна
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске мошенники снова навязывают приборы утечки газа. Информация о появлении лжегазовиков появилась в паблике «Черный список. Смоленск» во ВКонтакте. Незнакомцы представляются работниками газовой службы и категоричной форме говорят о необходимости обязательной установки прибора.
По словам смолянки, датчик предлагают по льготной цене в 9900 рублей, но могут и «уступить» на треть.
- Позвонила в горгаз, диспетчер пояснила, что их организация не направляет служащих с подобными продажами оборудования и тем более моментальной установкой прибора, - написала участница группы.
ИСТОЧНИК KP.RU