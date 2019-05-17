2019-05-17T11:56:51+03:00
Общество

В Смоленске мошенники снова навязывают приборы утечки газа

Лжегазовики утверждают, что установка датчиков обязательна
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске мошенники снова навязывают приборы утечки газа. Информация о появлении лжегазовиков появилась в паблике «Черный список. Смоленск» во ВКонтакте. Незнакомцы представляются работниками газовой службы и категоричной форме говорят о необходимости обязательной установки прибора.

По словам смолянки, датчик предлагают по льготной цене в 9900 рублей, но могут и «уступить» на треть.

- Позвонила в горгаз, диспетчер пояснила, что их организация не направляет служащих с подобными продажами оборудования и тем более моментальной установкой прибора, - написала участница группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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