В Смоленске сняли документальный фильм о подвиге ветеранов в ВОВ
Проект получил высокую оценку военно-научного сообщества
ФОТО: ОГБУК «Смоленский государственный музей заповедник».
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В Смоленске сняли документальный фильм о подвиге ветеранов в ВОВ, рассказали сотрудники ОГБУК «Смоленский государственный музей заповедник». Съемки проходили с начала «нулевых».
Главные герои кино - ветераны. Защитники Родины рассказали о тяготах и лишениях в годы Великой Отечественной войны.
По словам сотрудников музея, съемки проводили в Смоленске. Сообщается, что работа уже прошла экспертизу в Институте военной истории, Военно-научном обществе и получила высокую оценку.
ИСТОЧНИК KP.RU