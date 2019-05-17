СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-17T13:05:02+03:00

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В Смоленске сняли документальный фильм о подвиге ветеранов в ВОВ, рассказали сотрудники ОГБУК «Смоленский государственный музей заповедник». Съемки проходили с начала «нулевых».

Главные герои кино - ветераны. Защитники Родины рассказали о тяготах и лишениях в годы Великой Отечественной войны.

По словам сотрудников музея, съемки проводили в Смоленске. Сообщается, что работа уже прошла экспертизу в Институте военной истории, Военно-научном обществе и получила высокую оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU