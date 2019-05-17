2019-05-17T15:24:31+03:00
Происшествия

Наемный рабочий похитил у смолянина крупную сумму денег

Мужчина воспользовался дополнительным комплектом ключей, который ему дал хозяин жилья
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба регионального погрануправления.ФОТО: пресс-служба регионального погрануправления.
Изменить размер текста:

Наемный рабочий похитил у смолянина около 370 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Мужчина воспользовался дополнительным комплектом ключей, который ему дал хозяин жилья.

По словам полицейских, мастер некоторое время работал у мужчины, а в один из дней они вместе пошли в развлекательное заведение. Домой мужчина вернулся через несколько дней, так как был задержан за совершение административного правонарушения. А когда вернулся, денег не было.

- Выяснилось, что подозреваемый видел, как хозяин положил на видное место крупную сумму денег. Он пришел в квартиру, забрал деньги и уехал за пределы региона, но был задержан. 45-летнему жителю Ставрополя за кражу грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители 50 домов и соцобъекты останутся без горячей воды
В Смоленске снесут четыре ларька с продуктами и табаком
В Смоленске сняли документальный фильм о подвиге ветеранов в ВОВ
В Смоленске мошенники снова навязывают приборы утечки газа
В Смоленской области уничтожили более 30 взрывоопасных предметов
В Смоленске появилась необычная скамейка
Суд рассмотрит дело смолянки, убившей сожителя
Смолян будут вовлекать в ЗОЖ известные люди
В Смоленске троллейбус и маршрутка попали в ДТП
Губернатор потребовал обустроить уличное освещение в Катыни
Катынская врачебная амбулатория получит деньги на ремонт
В Смоленске появился новый арт-объект
В Смоленске обнаружили гараж с крупной партией элитного контракта
В Смоленске мошенники собирают деньги для несуществующего приюта
Смолян приглашают на пробежку «за зубров»
21-летний смолянин получил 10 лет колонии за убийство прохожего
В Смоленской области уровень безработицы стал ниже
Между Вязьмой, Москвой и Смоленском изменится расписание поездов
В Смоленске пройдет финал школьного турнира «Планета баскетбола – Оранжевый атом»
В Смоленском Поозерье сняли на видео семью медведей у кормушки
Смоленские поисковики собирают людей для нового выезда на поиски Влада Бахова