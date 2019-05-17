Наемный рабочий похитил у смолянина крупную сумму денег

СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-17T15:24:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Наемный рабочий похитил у смолянина около 370 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Мужчина воспользовался дополнительным комплектом ключей, который ему дал хозяин жилья.

По словам полицейских, мастер некоторое время работал у мужчины, а в один из дней они вместе пошли в развлекательное заведение. Домой мужчина вернулся через несколько дней, так как был задержан за совершение административного правонарушения. А когда вернулся, денег не было.

- Выяснилось, что подозреваемый видел, как хозяин положил на видное место крупную сумму денег. Он пришел в квартиру, забрал деньги и уехал за пределы региона, но был задержан. 45-летнему жителю Ставрополя за кражу грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU