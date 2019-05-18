2019-05-18T09:38:04+03:00
Общество

В центре Смоленска трамваи прекратят движение на два месяца

Изменения в маршрутах следования электротранспорта связаны с ремонтом путей на проспекте Гагарина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: МУТТП.ФОТО: МУТТП.
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В центре Смоленска трамваи прекратят движение на два месяца, сообщают местные СМИ со ссылкой на постановление главы городской администрации.

Изменения в маршрутах следования электротранспорта связаны с ремонтом путей на проспекте Гагарина - от площади Победы до улицы Николаева. Так, с 20 мая первый маршрут проследует от Полиграфкомбината до Рославльского кольца. Второй - от Петра Алексеева до площади Победы. Маршрут 2к - с Петра Алексеева завернет на Рославльское кольцо.

А тройка и четверка прекратят движение. Перевозить людей будут вагоны-челноки - сцепленные два вагона смогут ездить без разворота.

Изменения будут действовать два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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