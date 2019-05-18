2019-05-18T10:21:47+03:00
Общество

В Смоленске стартовали «сплошные проверки» водителей

Полицейские проверяют автомобилистов на состояние опьянения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске стартовали «сплошные проверки» водителей.В Смоленске стартовали «сплошные проверки» водителей.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске стартовали «сплошные проверки» водителей, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Они пройдут в субботу и воскресение.

Принцип работы инспекторов следующий - на определенном участке дороги патрули останавливают машины, оценивая состояние каждого водителя.

- Вождение машины в нетрезвом состоянии может обернуться лишением прав от 1.5 до 2-х лет и штрафом в 30 тыс. рублей. Повторное нарушение уголовно наказуемо, - напоминают в ГИБДД.

Кроме того, жителей региона просят оказывать помощь в поимке нетрезвых водителей. Сообщить о нарушении ПДД можно ближайшему наряду ДПС или по телефону: 8(4812) 77-66-97.

ИСТОЧНИК KP.RU

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