Семья погорельцев в Смоленской области живет в парнике

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-19T17:49:04+03:00

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В деревне Екимовичи Рославльского района семья погорельцев вынуждена жить в парнике на своем участке. Местная администрация заявила, что никакого временного жилья у нее для них нет. Об этом вопиющем случае на своей странице в соцсетях рассказал депутат облдумы Андрей Митрофаненков.

"Пожар это страшная трагедия,к сожалению это случается,но надо где-то жить после этого. И конечно погорельцы идут в сельскую администрацию за помощью,в надежде на то,что хоть какую то временную крышу над головой им предоставят. В этом случае был короткий,сухой ответ-НЕТ. Знаете где живёт Ирина Алексеевна с мужем? Честно сказать,я такого не видел еще,живут они вот уже месяц в парнике на своём участке", - написал депутат.

В обычной теплице у погорельцев стоит кровать и некоторые вещи,которые успели спасти от огня. По словам местных жителей,в Екимовичах есть жилье,но предоставить погорельцам его не могут или не хотят.

"Очень надеюсь,что после этого поста у местных чиновников проснётся совесть и они помогут жителям своего поселения", - отметил Андрей Митрофаненков

ИСТОЧНИК KP.RU