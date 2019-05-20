СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-20T08:10:49+03:00

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Серьезное ДТП с легковушками произошло в Смоленске, сообщает сообщество людей и машин DRIVE2 СМОЛЕНСК ВКонтакте. На перекрёстке Кутузова и Генерала Лукина не поделили дорогу «ВАЗ» и «Ауди». ДТП произошло в районе шести вечера 19 мая.

По словам очевидцев, у машин сильно повреждена передняя часть. Отмечается, что на место случившегося приезжала скорая. О количестве пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU