2019-05-20T08:10:49+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП с легковушками произошло в Смоленске

Машины получили сильные повреждения
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Серьезное ДТП с легковушками произошло в Смоленске, сообщает сообщество людей и машин DRIVE2 СМОЛЕНСК ВКонтакте. На перекрёстке Кутузова и Генерала Лукина не поделили дорогу «ВАЗ» и «Ауди». ДТП произошло в районе шести вечера 19 мая.

По словам очевидцев, у машин сильно повреждена передняя часть. Отмечается, что на место случившегося приезжала скорая. О количестве пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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