2019-05-20T08:25:39+03:00
Общество

Центр Смоленска показали на панорамном фото с высоты

Фотограф снял площадь Победы, стадион «Спартак», ЦПКиО
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Центр Смоленска показали на панорамном фото с высоты.Центр Смоленска показали на панорамном фото с высоты.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Центр Смоленска показали на панорамном фото с высоты. Снимки в 360 градусов опубликовал Евгений Понажев на свой страничке в соцсети Facebook. Фотограф снял площадь Победы, стадион «Спартак», ЦПКиО.

Автор признается, что в работах есть недостатки, но «все приходит с опытом».

- Очень круто. Потом нужен каталог красивых мест Смоленска в 360! - написали подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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