Центр Смоленска показали на панорамном фото с высоты
Фотограф снял площадь Победы, стадион «Спартак», ЦПКиО
Центр Смоленска показали на панорамном фото с высоты.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Центр Смоленска показали на панорамном фото с высоты. Снимки в 360 градусов опубликовал Евгений Понажев на свой страничке в соцсети Facebook. Фотограф снял площадь Победы, стадион «Спартак», ЦПКиО.
Автор признается, что в работах есть недостатки, но «все приходит с опытом».
- Очень круто. Потом нужен каталог красивых мест Смоленска в 360! - написали подписчики.
ИСТОЧНИК KP.RU