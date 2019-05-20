Смолян снова предупреждают об опасности качелей на набережной
Металлические крепления перетерлись и кататься на них небезопасно
ФОТО: ВКонтакте.
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Смолян снова предупреждают об опасности качелей на Владимирской набережной. Фото, свидетельствующее, что металлические крепления перетерлись, выложил паблик «Жалобная книга. Смоленск» социальной сети ВКонтакте.
- На набережной уже практически протерлись до конца кольца креплений на скамейках-качелях, опасно для жизни! - написал автор.
Стоит отметить, что качели уже ремонтировали. Ранее в декабре 2018 года смоляне обращались к городским властям за помощью, указывая на аналогичную проблему, достопримечательность набережной починили достаточно быстро.
ИСТОЧНИК KP.RU