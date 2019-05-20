2019-05-20T11:34:39+03:00
Происшествия

В Смоленской области горела иномарка

Огонь потушили до приезда пожарных
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В деревне Галеевка Починковского района горела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в пятом часу вечера 19 мая.

По словам огнеборцев, помощь спасателей не понадобилась - Renault Megane потушили до их приезда.

Сообщается, что в машине выгорел моторный отсек, поврежден капот и крылья.

Из людей никто не пострадал. Предположительно пожар мог возникнуть из-за электроприборов, работающих в аварийном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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