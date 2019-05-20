СЕГОДНЯ 16:02 2019-05-20T16:02:11+03:00

Операция в минувшие выходные не увенчалась успехом

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Поиски Влада Бахова в Смоленской области продолжатся, сообщил один из добровольцев ПСО «Сальвар». Операция в минувшие выходные не увенчалась успехом, но активисты не намерены останавливаться.

18 мая экипажи обследовали местность, которая вызывала сомнения, так как была ранее пройдена ночью.

О том, когда состоится очередной поиск, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU