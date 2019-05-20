Поиски Влада Бахова в Смоленской области продолжатся
Операция в минувшие выходные не увенчалась успехом
ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".
Изменить размер текста:
Поиски Влада Бахова в Смоленской области продолжатся, сообщил один из добровольцев ПСО «Сальвар». Операция в минувшие выходные не увенчалась успехом, но активисты не намерены останавливаться.
18 мая экипажи обследовали местность, которая вызывала сомнения, так как была ранее пройдена ночью.
О том, когда состоится очередной поиск, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU