2019-05-20T16:29:09+03:00
Общество

Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового руководителя.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба МЖД.ФОТО: пресс-служба МЖД.
Изменить размер текста:

Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков, сообщает пресс-служба МЖД. Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового руководителя.

Олег Белозёров поблагодарил столичных железнодорожников за достигнутые результаты и выразил уверенность, что МЖД во главе с Михаилом Глазковым добьется новых производственных успехов.

– Московская дорога работает в высококонкурентной среде. «Городская электричка», сквозные тарифы, мультимодальные перевозки, доступная среда, интеграция с другими видами транспорта – это запрос даже не сегодняшнего, а вчерашнего дня. Чтобы привлечь и удержать пассажира, необходимо идти в ногу со временем, обновлять имеющиеся и предлагать новые качественные продукты, – подчеркнул Олег Белозёров, говоря о приоритетных задачах, стоящих перед МЖД.

Владимир Молдавер, возглавлявший Московскую железную дорогу с ноября 2009 года, перешел на должность старшего советника генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» – главного инспектора. Как отметил Олег Белозёров, бывший глава МЖД – один из опытнейших руководителей компании, его знания и комплексный подход найдут достойное применение на новой должности. Генеральный директор вручил Владимиру Молдаверу знак «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД».

Справка «КП»

Михаил Олегович Глазков родился в 1980 году, в 2002 году окончил Московский государственный университет путей сообщения и начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. Последовательно прошел все ступени роста в хозяйстве перевозок от дежурного по сортировочной горке железнодорожной станции Ховрино до первого заместителя начальника Московского территориального центра дирекции управления движением Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

С марта 2010 года Михаил Олегович занимал должность главного инженера Московского отделения Октябрьской железной дороги, с февраля 2011 года –заместитель главного инженера Октябрьской железной дороги, в сентябре 2013 года назначен заместителем начальника Октябрьской дороги по территориальному управлению, в 2014 году назначен на должность первого заместителя начальника Октябрьской железной дороги.

С 2018 года и до настоящего назначения был начальником Специального управления ОАО «РЖД».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске 3-летнего ребенка зверски покусала собака
В Смоленске эвакуировали людей из торгового центра
Поиски Влада Бахова в Смоленской области продолжатся
В Смоленске начинается ремонт Крестовоздвиженского моста
В Смоленской области ограничат движение машин на трех переездах
В Смоленской области горела иномарка
На трассе в Смоленской области произошло смертельное ДТП с фурой
Качели на Владимирской набережной в Смоленске снова могут упасть
Смоленск сняли с высоты птичьего полета
Серьезное ДТП с легковушками произошло в Смоленске
Лось снова пробежалась по футбольному полю вуза в Смоленске
Нашлась медаль за "Смоленские конфекты" 1851 года
Семья погорельцев в Смоленской области живет в парнике
В Смоленске погиб ребенок
В Смоленске стартовали «сплошные проверки» водителей
В центре Смоленска трамваи прекратят движение на два месяца
Жители 50 домов и соцобъекты останутся без горячей воды
Четыре торговые точки с продуктами и табаком снесут в Смоленске