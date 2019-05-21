2019-05-21T06:26:45+03:00
Происшествия

В Смоленске посетителей ТЦ эвакуировали из-за ложного минирования

Взрывного устройства обнаружено не было
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске посетителей торговых центров эвакуировали из-за ложного минирования, сообщает источник «Комсомольская правда» – Смоленск» в силовом ведомстве. После проверки взрывного устройства обнаружено не было.

- Сообщения о заложенном взрывном устройстве поступили в торговые центры и соцобъекты. Просим смолян не поддаваться панике, - обратились сотрудники пресс-службы администрации региона.

Ранее «КП» сообщала об эвакуации посетителей «Макси».

ИСТОЧНИК KP.RU

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