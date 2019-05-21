В Смоленске посетителей ТЦ эвакуировали из-за ложного минирования
Взрывного устройства обнаружено не было
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске посетителей торговых центров эвакуировали из-за ложного минирования, сообщает источник «Комсомольская правда» – Смоленск» в силовом ведомстве. После проверки взрывного устройства обнаружено не было.
- Сообщения о заложенном взрывном устройстве поступили в торговые центры и соцобъекты. Просим смолян не поддаваться панике, - обратились сотрудники пресс-службы администрации региона.
Ранее «КП» сообщала об эвакуации посетителей «Макси».
ИСТОЧНИК KP.RU