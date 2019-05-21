2019-05-21T07:00:57+03:00
Общество

Летом в Смоленской области откроют для купания 48 пляжей

Водолазы обследуют дно, на берегах наводится порядок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Летом в Смоленской области откроют для купания 48 пляжей.Летом в Смоленской области откроют для купания 48 пляжей.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Летом в Смоленской области откроют для купания 48 пляжей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Из них 40 - муниципальные, 8 - частные.

В настоящее время водолазы обследуют дно, пляжи приводятся в порядок – подкрашиваются скамейки, навесы, завозится песок, устанавливаются пункты спасателей и др. С 23 мая начнется приемка водоемов специалистами.

Спасатели напоминают, что купаться в водоемах нужно только в трезвом состоянии, следуя при этом правилам безопасности. Тогда количество погибших на воде сократится в разы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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