СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-21T08:11:56+03:00

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В Смоленске ищут свидетелей наезда на мужчину, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. ДТП произошло на 384-м километре автодороги «Брянск-Смоленск» на территории Заднепровского района около 20.30 28 февраля.

- Водитель «ВАЗ 21150» сбил 47-летнего пешехода, который переходит дорогу по нерегулируемому переходу. Мужчина получил серьезные травмы, которые врачи диагностировали как тяжкий вред здоровью, - рассказали в полиции.

Если вам что-либо известно о случившемся, свяжитесь с сотрудниками следствия по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.

ИСТОЧНИК KP.RU