2019-05-21T09:05:29+03:00
Происшествия

В Смоленской области загорелся Hyundai

На пожар выезжали две автоцистерны и три огнеборца
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области загорелся Hyundai, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в деревне Стомятка Починковского района в 02:39 21 мая.

По словам спасателей, на место пожара выезжали две автоцистерны и три огнеборца из 36-й части.

Причина пожара и нанесенный ущерб пока не установлен.

Ранее Renault Megane горел в деревне Галеевка Починковского район. Предположительно, пожар мог возникнуть из-за электроприборов, работающих в аварийном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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