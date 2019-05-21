В Смоленской области загорелся Hyundai
На пожар выезжали две автоцистерны и три огнеборца
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области загорелся Hyundai, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в деревне Стомятка Починковского района в 02:39 21 мая.
По словам спасателей, на место пожара выезжали две автоцистерны и три огнеборца из 36-й части.
Причина пожара и нанесенный ущерб пока не установлен.
Ранее Renault Megane горел в деревне Галеевка Починковского район. Предположительно, пожар мог возникнуть из-за электроприборов, работающих в аварийном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU