СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-21T10:11:59+03:00

Перед перекрестком у 26 школы появилась предупреждающая надпись

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Смоленских пешеходов просят снять наушники. Предупреждающая надпись на асфальте появилась перед перекрестком у 26 школы, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск».

По словам сотрудников отдела пропаганды областного УГИБДД, таким образом полицейские хотят привлечь внимание пешеходов, ведь переходить улицу, разговаривая по телефону или слушая громкую музыку, опасно.

Это не первая надпись, созданная для пешеходов в областном центре. Ранее подобные были нанесены в других районах города.

В региональном УГИБДД отмечают, что работа в данном направлении будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU