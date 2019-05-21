2019-05-21T10:11:59+03:00
Общество

Смоленских пешеходов просят снять наушники

Перед перекрестком у 26 школы появилась предупреждающая надпись
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: отдел пропаганды областного УГИБДД.ФОТО: отдел пропаганды областного УГИБДД.
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Смоленских пешеходов просят снять наушники. Предупреждающая надпись на асфальте появилась перед перекрестком у 26 школы, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск».

По словам сотрудников отдела пропаганды областного УГИБДД, таким образом полицейские хотят привлечь внимание пешеходов, ведь переходить улицу, разговаривая по телефону или слушая громкую музыку, опасно.

Это не первая надпись, созданная для пешеходов в областном центре. Ранее подобные были нанесены в других районах города.

В региональном УГИБДД отмечают, что работа в данном направлении будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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