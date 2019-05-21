418 смолян пострадали от клещей
В восьми случаях насекомые были переносчиками инфекции
ФОТО: pixabay.com.
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Клещи продолжают кусать смолян: только за три дня – с 12 по 15 мая – насекомые присосались к 148 людям. 54 из них – дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По информации сотрудников ведомства, с начала года от клещей пострадали 418 человек.
– Лабораторные исследования проведены в отношении 126 насекомых, в том числе 51 клещ был снят с человека. В семи случаях они были переносчиками боррелиоза, в одном - анаплазмоза человека, - рассказали в Роспотребнадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU