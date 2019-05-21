СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-21T12:00:19+03:00

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В Смоленске полицейские провели зарядку со студентами вуза. Акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни, состоялась 16 мая.

По словам сотрудников ЛО МВД России на станции Смоленск, встреча также включала в себя открытые спортивные занятия и беседы с учащимися.

- Полицейские продемонстрировали студентам Смоленского Филиала РАНХиГС приемы борьбы и рассказали об особенностях их применения в полиции. После показательных выступлений под контролем полицейских ребята отработали изученные приемы, - отметили в линейном отделе.

В завершение мероприятия подростки поблагодарили полицейских и выразили желание в будущем поступить на службу в органы внутренних дел.

- Акция «Зарядка со стражем порядка» проводится не в первый раз. Мероприятие направлено на повышение доверия к органам внутренних дел, пропаганду профессии полицейского и здорового образа жизни, - прокомментировали сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU