2019-05-21T13:50:35+03:00
Общество

Губернатор Смоленской области поручил помочь семье погорельцев

Людям предложат временное жилье и выплатят подъемные
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба администрации региона.ФОТО: пресс-служба администрации региона.
Изменить размер текста:

Губернатор Смоленской области поручил помочь семье погорельцев, сообщает пресс-служба главы региона результаты встречи с семьей, потерявших на пожаре 18 апреля свой дом.

ФОТО: пресс-служба администрации региона.

ФОТО: пресс-служба администрации региона.

Люди вынуждены жить в парнике, из вещей у них почти ничего не осталось – все либо сгорело, либо пришло в негодность от воздействия воды.

По информации сотрудников пресс-службы, Алексей Островский поручил подыскать людям временное жилье ближе в Десногорску, где работает глава семьи, а также скорее выплатить по 21 тысячи рублей на пострадавшего.

ФОТО: пресс-служба администрации региона.

ФОТО: пресс-служба администрации региона.

Далее будет решаться вопрос о постройке нового дома.

- Максимально помогите собрать документы, чтобы все деньги, которые можно, были выплачены, - сказал губернатор, обращаясь к главе департамента по соцразвитию. Также будет проработан вопрос о предоставлении мебели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель мотоцикла попал в серьезное ДТП в Смоленске
В Смоленске полицейские провели зарядку со студентами вуза
418 смолян пострадали от клещей
Смоленских пешеходов просят снять наушники
В Смоленской области загорелся Hyundai
В Смоленске ищут свидетелей наезда на мужчину
Летом в Смоленской области откроют для купания 48 пляжей
В Смоленске посетителей ТЦ эвакуировали из-за ложного минирования
В Смоленске собака покусала 3-летнего ребенка
В Смоленске эвакуировали людей из торгового центра
Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков
Поиски Влада Бахова в Смоленской области продолжатся
В Смоленске начинается ремонт Крестовоздвиженского моста
В Смоленской области ограничат движение машин на трех переездах
В Смоленской области горела иномарка
На трассе в Смоленской области произошло смертельное ДТП с фурой
Качели на Владимирской набережной в Смоленске снова могут упасть
Смоленск сняли с высоты птичьего полета
Серьезное ДТП с легковушками произошло в Смоленске
Лось снова пробежалась по футбольному полю вуза в Смоленске
Нашлась медаль за "Смоленские конфекты" 1851 года
Семья погорельцев в Смоленской области живет в парнике
В Смоленске погиб ребенок
В Смоленске стартовали «сплошные проверки» водителей
В центре Смоленска трамваи прекратят движение на два месяца
Жители 50 домов и соцобъекты останутся без горячей воды
Четыре торговые точки с продуктами и табаком снесут в Смоленске