СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-21T13:50:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Смоленской области поручил помочь семье погорельцев, сообщает пресс-служба главы региона результаты встречи с семьей, потерявших на пожаре 18 апреля свой дом.

ФОТО: пресс-служба администрации региона.

Люди вынуждены жить в парнике, из вещей у них почти ничего не осталось – все либо сгорело, либо пришло в негодность от воздействия воды.

По информации сотрудников пресс-службы, Алексей Островский поручил подыскать людям временное жилье ближе в Десногорску, где работает глава семьи, а также скорее выплатить по 21 тысячи рублей на пострадавшего.

ФОТО: пресс-служба администрации региона.

Далее будет решаться вопрос о постройке нового дома.

- Максимально помогите собрать документы, чтобы все деньги, которые можно, были выплачены, - сказал губернатор, обращаясь к главе департамента по соцразвитию. Также будет проработан вопрос о предоставлении мебели.

ИСТОЧНИК KP.RU