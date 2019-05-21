Смолянам пересчитают плату за отопление
Экономия составит 200-300 рублей, говорят теплоэнергетики
ФОТО: Смоленский филиал ПАО «Квадра».
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Смолянам пересчитают плату за отопление. Перерасчет составит 200-300 рублей, говорят представители Смоленского филиала ПАО «Квадра».
Речь идет о жителях домов, которые попали в зону вынужденного отключения тепла с 11 по 13 апреля в связи с ремонтом теплосети на ул. 25 Сентября.
Представители компании отмечают, что платежки собственники квартир получат в конце текущего месяца.
- В домах, оборудованных коллективными приборами учета, перерасчет производиться не будет. Это связано с тем, что прибор фиксирует фактический объем поставленного тепла, с учетом отключения, - говорят в компании.
ИСТОЧНИК KP.RU