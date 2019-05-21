СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-21T16:57:19+03:00

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Смолянам пересчитают плату за отопление. Перерасчет составит 200-300 рублей, говорят представители Смоленского филиала ПАО «Квадра».

Речь идет о жителях домов, которые попали в зону вынужденного отключения тепла с 11 по 13 апреля в связи с ремонтом теплосети на ул. 25 Сентября.

Представители компании отмечают, что платежки собственники квартир получат в конце текущего месяца.

- В домах, оборудованных коллективными приборами учета, перерасчет производиться не будет. Это связано с тем, что прибор фиксирует фактический объем поставленного тепла, с учетом отключения, - говорят в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU