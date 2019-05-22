2019-05-22T06:43:08+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут пропавшего 55-летнего мужчину

Виктора Леоник в последний раз видели на железнодорожном вокзале в Вязьме
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ПСО «Сальвар».ФОТО: ПСО «Сальвар».
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В Смоленской области ищут пропавшего 55-летнего мужчину. В последний раз – 18 мая – Виктора Леоник видели на железнодорожном вокзале в Вязьме: мужчина планировал ехать в Болоруссию. Вот уже четыре дня о нем ничего не известно, сообщает ПСО «Сальвар».

По словам спасателей, высокий мужчина нормального телосложения с темно-русыми волосами и серо-голубыми глазами был одет в красный свитер, темные джинсы, светлые ботинки и куртку цвета хаки. При себе у пропавшего может быть красная сумка на колесах.

Если вам что-либо известно о пропавшем человеке, свяжитесь с поисковиками по номеру – 8(4812) 63-63-33.

ФОТО: ПСО «Сальвар».

ФОТО: ПСО «Сальвар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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