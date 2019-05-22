В Смоленской области сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 06:55 2019-05-22T06:55:22+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

Пожар пытались потушить десять спасателей и несколько автоцистерн

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В Смоленской области сгорел дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в Дорогобуже на улице Левобережная в 17.23 21 мая.

По словам спасателей, пламя пытались потушить 9 огнеборцев и несколько автоцистерн.

- В огне никто не пострадал, но отстоять дом не удалось. Он выгорел изнутри по всей площади, - сообщили в МЧС.

Ранее губернатор Смоленской области поручил помочь семье погорельцев, потерявших на пожаре 18 апреля свой дом. Люди вынуждены жить в парнике, из вещей у них почти ничего не осталось – все либо сгорело, либо пришло в негодность от воздействия воды.

Подробнее об этом – здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU