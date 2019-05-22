В Смоленской области сгорел жилой дом
В Смоленской области сгорел дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в Дорогобуже на улице Левобережная в 17.23 21 мая.
По словам спасателей, пламя пытались потушить 9 огнеборцев и несколько автоцистерн.
- В огне никто не пострадал, но отстоять дом не удалось. Он выгорел изнутри по всей площади, - сообщили в МЧС.
Ранее губернатор Смоленской области поручил помочь семье погорельцев, потерявших на пожаре 18 апреля свой дом. Люди вынуждены жить в парнике, из вещей у них почти ничего не осталось – все либо сгорело, либо пришло в негодность от воздействия воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU