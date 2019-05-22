СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-22T07:16:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Смолянка осталась без денег, забыв карту в банкомате, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Через некоторое время на ее мобильный телефон стали поступать сообщения о списании средств. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

По словам полицейских, установлено, что карту из банкомата забрал 20-летний подозреваемый. С находкой молодой человек пошел по магазинам. До того, как его задержали, парень успел сделать покупок на сумму более пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU