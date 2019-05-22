В Смоленске снесут незаконно установленный ларек
Павильон с мясом на Кашена требуют убрать до 30 мая
ФОТО: wikimapia.org.
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В Смоленске снесут незаконно установленный ларек, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Речь идет о павильоне с мясом на Кашена, д.1, установленном с южной стороны.
По словам пресс-службы администрации, у собственника объекта есть время, чтобы это сделать самостоятельно.
- Если павильон не будет демонтирован до 30 мая, уполномоченные службы сделают это сами, - сообщили представители властей.
ИСТОЧНИК KP.RU