2019-05-22T15:43:16+03:00
Общество

Смоленские налоговики подвели промежуточный результат декларационной кампании

За 4,5 месяца года в налоговые органы субъекта представлено почти 57 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: УФНС России по Смоленской области. Подпись*: Расположение:ФОТО: УФНС России по Смоленской области. Подпись*: Расположение:
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В УФНС России по Смоленской области подведены промежуточные итоги «Декларационной кампании-2019», сообщает пресс-служба управления. За 4,5 месяца года в налоговые органы субъекта представлено почти 57 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ. Это на 6,6 % больше, чем в 2018 году. Общая сумма налога, исчисленная к уплате, составила свыше 271 миллиона рублей, что также превышает прошлогодний показатель.

Рост возвращенного налога на доходы физических лиц заявившим социальные и имущественные налоговые вычеты составил 22 миллиона рублей, что означает, что в семьи смолян по промежуточным итогам кампании возвратится 1049 миллионов рублей.

Индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой, обязанными декларировать доходы в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации, представлено 2943 декларации. 17450 деклараций представлено физическими лицами в связи с продажей недвижимого имущества, автотранспортных средств, от сдачи имущества в аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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