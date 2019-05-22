СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-22T16:36:58+03:00

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В Смоленске планируют создать центр для молодежи, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на итоги приема граждан.

Группа активистов намерена объединить молодых людей, чтобы те могли реализовать свои идеи в родном городе, а не уезжали в другие регионы.

- Поддерживаю идею создания областного молодежного центра, - сказал Алексей Островский. - В настоящее время на базе Смоленского государственного университета мы создаем современный молодежный центр - подобие того, о чем говорите вы. Называется он «Точка кипения». Это проект, разработанный Агентством стратегических инициатив. Надо подумать, возможно ли каким-то образом инкорпорировать вашу идею в ту структуру, которую мы там создаем.

Глава региона поручил подчиненным изучить предложения и перевести их на практику. А активистам пообещал, что проект будет реализован в рамках календарного года.

ИСТОЧНИК KP.RU