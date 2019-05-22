В поселках и селах Смоленщины ликвидируют миграционные пункты
Местных жителей просят обращаться в Многофункциональные центры
ФОТО: pixabay.com.
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В поселках и селах Смоленщины ликвидируют миграционные пункты, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Жителей Новодугино, Темкино, Ершичей и Глинки просят обращаться по вопросам миграции в Многофункциональные центры, а также межрайонные отделы МВД России по территориальности.
По словам полицейских, пункты прекратят работу 14 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU