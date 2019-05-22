2019-05-22T17:23:31+03:00
Общество

В поселках и селах Смоленщины ликвидируют миграционные пункты

Местных жителей просят обращаться в Многофункциональные центры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В поселках и селах Смоленщины ликвидируют миграционные пункты, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Жителей Новодугино, Темкино, Ершичей и Глинки просят обращаться по вопросам миграции в Многофункциональные центры, а также межрайонные отделы МВД России по территориальности.

По словам полицейских, пункты прекратят работу 14 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют создать центр для молодежи
Смоленские налоговики подвели промежуточный результат декларационной кампании
В Смоленске начали монтировать стрелки для трамваев-челноков
В Лопатинском саду Смоленска появился новый арт-объект
В Смоленске снесут незаконно установленный ларек
В Смоленске мышь укусила ребенка в жилом доме
В Смоленске продают картину 17 века
Более 20 опасных предметов ВОВ нашли в Смоленской области
Смолянка осталась без денег, забыв карту в банкомате
В Смоленской области сгорел жилой дом
В Смоленской области ищут пропавшего 55-летнего мужчину
Жителям Смоленска пересчитают плату за отопление
Сквер с самолетом в Смоленске снова облагородят
В Смоленске мотоциклист попал в серьезное ДТП
Губернатор Смоленской области поручил помочь семье погорельцев
В Смоленске полицейские провели зарядку со студентами вуза
418 смолян пострадали от клещей
Смоленских пешеходов просят снять наушники
В Смоленской области загорелся Hyundai
В Смоленске ищут свидетелей наезда на мужчину
Летом в Смоленской области откроют для купания 48 пляжей