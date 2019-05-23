СЕГОДНЯ 06:38 2019-05-23T06:38:40+03:00

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Улицу Чернышевского отремонтируют в Смоленске, сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на главу региона, который накануне провел прием граждан по личным вопросам. К Алексею Островскому обратился житель Заднепровья и попросил посодействовать в ремонте разбитой дороги. По улице сложно передвигаться на автомобиле, а в дождливую погоду для мам с колясками и инвалидов это двойная проблема.

Алексей Островский объяснил смолянину, что для капремонта улицы нужно время. Пока будет составляться смета, улицу обновят, т. е. проведут ямочный ремонт. Его планируют завершить до 1 июля.

Также в скором времени у полигона военной академии появится остановка.

ИСТОЧНИК KP.RU