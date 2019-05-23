В Смоленской области найдены новые месторождения полезных ископаемых
Находка станет подспорьем для внутреннего строительного рынка
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В Смоленской области найдены новые месторождения полезных ископаемых, сообщает пресс-служба Смоленской облдумы. Объекты приняты к эксплуатации.
По словам сотрудников пресс-службы, находка станет подспорьем для внутреннего строительного рынка.
- Месторождения представляют собой гравийно-щебеночные смеси. Их обнаружили в 2018 году на территории Вяземского, Ельнинского и Холм-Жирковского районов, - прокомментировали в региональном парламенте.
ИСТОЧНИК KP.RU