2019-05-23T07:24:00+03:00
Общество

В Смоленской области найдены новые месторождения полезных ископаемых

Находка станет подспорьем для внутреннего строительного рынка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области найдены новые месторождения полезных ископаемых, сообщает пресс-служба Смоленской облдумы. Объекты приняты к эксплуатации.

По словам сотрудников пресс-службы, находка станет подспорьем для внутреннего строительного рынка.

- Месторождения представляют собой гравийно-щебеночные смеси. Их обнаружили в 2018 году на территории Вяземского, Ельнинского и Холм-Жирковского районов, - прокомментировали в региональном парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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