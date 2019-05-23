В Смоленске из-за ремонта ограничат движение транспорта по Трамвайному проезду
Автомобилистам придется искать пути объезда более двух недель
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске из-за ремонта ограничат движение транспорта по Трамвайному проезду, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Автомобилистам придется искать пути объезда более двух недель. Решение принято в связи с проведением работ на теплосетях ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация».
- Движение транспорта будет ограничено в районе дома №43 до 7 июня, - сообщили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU