СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-23T08:21:34+03:00

Автомобилистам придется искать пути объезда более двух недель

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В Смоленске из-за ремонта ограничат движение транспорта по Трамвайному проезду, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Автомобилистам придется искать пути объезда более двух недель. Решение принято в связи с проведением работ на теплосетях ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация».

- Движение транспорта будет ограничено в районе дома №43 до 7 июня, - сообщили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU