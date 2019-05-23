В Смоленске ребенок получил травму на качелях
В Смоленске ребенок получил травму на качелях, сообщили подписчики группы «Черный список Смоленск» ВКонтакте. Девочка сильно поранила спину об точащее железо.
- В ЧС ЖЭУ №6 г. Смоленска и детскую площадку между домами №50 и №66 по ул. Рыленкова (через дорогу от детской поликлиники №7). Последствия катания на абсолютно безопасных, на первый взгляд, качелях шестилетнего ребёнка, - написали родители ребенка.
Подписчики группы порекомендовали пострадавшим узнать, входит ли данная площадка в состав придомовой территории. Если да, то обратиться в управляющую компанию с письменным заявлением, чтобы провели ремонт, нет – писать в городскую администрацию.
ИСТОЧНИК KP.RU