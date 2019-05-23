2019-05-23T11:13:06+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут свидетелей смертельного ДТП

Водитель иномарки сбил пешехода
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области ищут свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Около 17.30 17 апреля водитель «Шевроле», ехавший со стороны Энгельгардовская Починковского района в направлении трассы Р-120, выехал на встречку, затем на обочину, где находился человек.

- Пешеход погиб на месте аварии, - говорят в полиции.

Если вам что-либо известно о случившемся, сообщите информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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