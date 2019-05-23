2019-05-23T12:29:37+03:00
Общество

В Смоленске может закрыться Хозрасчетная поликлиника

Губернатор распорядился помощь врачам в случае ликвидации учреждения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске может закрыться Хозрасчетная поликлиника, сообщает пресс-служба губернатора региона. В случае ее ликвидации по решению суда врачи могут остаться без работы.

По информации сотрудников пресс-службы, Алексей Островский провел совещание, на котором распорядился оказать им помощь в трудоустройстве. Речь идет о государственных учреждениях здравоохранения региона.

Напомним, на ликвидации поликлиники настаивает прокуратура области. Дело в том, что в 2014 году учреждение было неправомерно реорганизовано из муниципального в автономную некоммерческую организацию.

- Причиной послужили действия городских властей, совершенные вне правового поля, в 2014 году, - прокомментировал источник в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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