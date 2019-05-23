В Смоленске мотоциклист получил травмы после ДТП с автоледи
Авария произошла во время поворота машины
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске мотоциклист получил травмы после ДТП с автоледи, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 32-летняя водитель «Опеля» у дома №66 на Лавочкина поворачивала направо и столкнулась с мотоциклом Racer.
По словам полицейских, 45-летний мотоциклист получил травмы.
Ранее в Смоленской области произошло смертельное ДТП с пешеходом. Свидетелей аварии просят помочь следствию.
ИСТОЧНИК KP.RU