2019-05-23T13:55:14+03:00
Происшествия

В Смоленске мотоциклист получил травмы после ДТП с автоледи

Авария произошла во время поворота машины
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске мотоциклист получил травмы после ДТП с автоледи, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 32-летняя водитель «Опеля» у дома №66 на Лавочкина поворачивала направо и столкнулась с мотоциклом Racer.

По словам полицейских, 45-летний мотоциклист получил травмы.

Ранее в Смоленской области произошло смертельное ДТП с пешеходом. Свидетелей аварии просят помочь следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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