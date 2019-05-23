В Смоленской области застрелили молодого мужчину
Следственный комитет возбудил уголовное дело
ФОТО: Следственный комитет России.
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В Смоленской области застрелили молодого мужчину, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Убийство произошло в ночь на 23 ноября.
По словам официального представителя следственного комитета, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
- В настоящее время в интересах следствия информация об убитом парне не разглашается, - прокомментировала Наталья Зуева.
ИСТОЧНИК KP.RU