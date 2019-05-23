СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-23T14:10:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области застрелили молодого мужчину, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Убийство произошло в ночь на 23 ноября.

По словам официального представителя следственного комитета, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время в интересах следствия информация об убитом парне не разглашается, - прокомментировала Наталья Зуева.

ИСТОЧНИК KP.RU