Глава Смоленска раскритиковал «Квадру» за раскопы после ремонта сетей

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-23T20:15:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Смоленска Андрей Борисов раскритиковал «Квадру» за раскопы после ремонта сетей, сообщает пресс-служба городской администрации. У компании, по информации властей, 56 незакрытых ордеров. То есть благоустройство территорий после проведения земляных ремонтных работ до сих пор не восстановлено. Ранее на неудобства градоначальнику жаловались пешеходы, водители и жители близлежащих домов.

По словам сотрудников пресс-службы, Андрей Борисов призвал руководство компании оперативнее приводить в порядок участки, где работы завершены.

В свою очередь управляющий директор Смоленского филиала ПАО «Квадра Андрей Кулаев пояснил, что ремонт теплосети, как других коммуникаций, не может быть удобным в принципе - ни для пешеходов, ни для автомобилистов. Особенно когда в городе есть проблемы системного характера: масштаб и степень износа только тепловой сети в Смоленске составляет более 75%. И бороться с этим можно только увеличением ремонтов.

- Это значит, что, пока сеть в таком состоянии, раскопов меньше не будет. Но мы признаём объективность критики со стороны граждан и администрации, и все свои обязательства по благоустройству выполним в полном объёме, - пообещал управляющий директор филиала.

ИСТОЧНИК KP.RU