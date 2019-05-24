2019-05-24T07:04:59+03:00
Общество

В Смоленской области откроют для купания новый пляж

Жители города не смогут окунуться в Реадовке и пруду парка «Соловьиная роща»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области откроют для купания новый пляж.В Смоленской области откроют для купания новый пляж.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области откроют для купания новый пляж, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Для отдыхающих оборудуют пруд в деревне Б.Лызки в Хиславичском районе. А окунаться в Реадовке и пруду парка «Соловьиная роща» настоятельно не рекомендуют. В первом случае до сих пор не решен вопрос с работой дамбы, во втором запрет связан с наличием в пруду стоков ливневой канализации. Поэтому самыми близкими водоемами для горожан станут озера Н. Дубровенка и Ключевое в Красном Бору, также смоляне могут отправиться на Пениснарь, что в Стабенском сельском поселении.

Всего в 2019 году будут официально открыты 48 пляжей, из них 40 оборудованы муниципальными образованиями, оставшиеся 8 - частными лицами.

- Водоемы обследуются специалистами и благоустраиваются. В скором времени там заработают медики и спасатели, - рассказали в МЧС.

Полный список мест, где можно искупаться доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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