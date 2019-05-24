Поиски смоленского подростка Влада Бахова продолжат на выходных
Поиски смоленского подростка Влада Бахова продолжат на выходных. Об очередных сборах сообщает ПСО «Сальвар».
- 18 мая мы отсекли большую часть территории поиска. Сейчас нам нужно как можно больше людей, чтобы 25 мая сделать рывок и закрыть оставшуюся часть, - написали участники отряда.
Смолян приглашают помочь найти подростка. Нужны старшие групп, опытные поисковики и новички. Отряд собирается выехать в Демидовский район, в субботу, 25 мая.
В некоторых СМИ прошла информация, что эти поиски станут последними, однако сотрудники отряда, а также следователь следственного комитета, продолжают делать все, чтобы найти парня, и не намерены останавливаться, не добившись результата.
ИСТОЧНИК KP.RU