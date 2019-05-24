СЕГОДНЯ 08:21 2019-05-24T08:21:22+03:00

Поисковики собираются закрыть последнюю часть леса, в которой может находиться парень

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Поиски смоленского подростка Влада Бахова продолжат на выходных. Об очередных сборах сообщает ПСО «Сальвар».

- 18 мая мы отсекли большую часть территории поиска. Сейчас нам нужно как можно больше людей, чтобы 25 мая сделать рывок и закрыть оставшуюся часть, - написали участники отряда.

Смолян приглашают помочь найти подростка. Нужны старшие групп, опытные поисковики и новички. Отряд собирается выехать в Демидовский район, в субботу, 25 мая.

В некоторых СМИ прошла информация, что эти поиски станут последними, однако сотрудники отряда, а также следователь следственного комитета, продолжают делать все, чтобы найти парня, и не намерены останавливаться, не добившись результата.

ИСТОЧНИК KP.RU