В Смоленске трамваи пойдут по-новому с 27 мая
В Смоленске трамваи пойдут по-новому с 27 мая, сообщает комитет по информационной политике администрации города. А два маршрута прекратят движение до 20 июля. Речь идет о трамваях №3 и №4.
По словам сотрудников администрации, изменения связаны с ремонтом дороги на проспекте Гагарина.
- С 27 мая по 20 июля на линию выйдут три маршрута. Один из них будет представлять собой сцепленные трамваи, которые смогут передвигаться по улицам без разворота, - говорят в администрации.
Маршрут №1 направят по от Полиграфкомбината до Рославльского кольца, № 2 - от Петра Алексеева до площади Победы» и № 2к - от Петра Алексеева до Рославльское кольца.
ИСТОЧНИК KP.RU