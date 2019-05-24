СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-24T09:29:23+03:00

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В Смоленске трамваи пойдут по-новому с 27 мая, сообщает комитет по информационной политике администрации города. А два маршрута прекратят движение до 20 июля. Речь идет о трамваях №3 и №4.

По словам сотрудников администрации, изменения связаны с ремонтом дороги на проспекте Гагарина.

- С 27 мая по 20 июля на линию выйдут три маршрута. Один из них будет представлять собой сцепленные трамваи, которые смогут передвигаться по улицам без разворота, - говорят в администрации.

Маршрут №1 направят по от Полиграфкомбината до Рославльского кольца, № 2 - от Петра Алексеева до площади Победы» и № 2к - от Петра Алексеева до Рославльское кольца.

ИСТОЧНИК KP.RU