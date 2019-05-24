2019-05-24T09:47:39+03:00
Происшествия

В Смоленске загорелся грузовик с прицепом

Огонь тушили спасатели из третьей пожарной части
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске загорелся грузовик с прицепом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в начале одиннадцатого часа дня 23 мая на Ново-Московской улице.

По словам спасателей, в прицепе грузовика «Freightliner» горела рефрижераторная установка.

- Одна из версий случившегося - неисправность прицепа. Пожар ликвидировали подразделения 3-й пожарно-спасательной части. Никто не пострадал. Огонь успел повредить 1 кв. м. установки, - рассказали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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