СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-24T12:46:47+03:00

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В Смоленске задержан сотрудник МКУ «Строитель», сообщает СУ СК России по Смоленской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

По версии следствия, в ноябре 2018 года УЖКХ Смоленска и коммерческая организация заключила контракт на ремонт дорожного полотна на придомовых территориях в районе ул. Кирова. Подозреваемый при приемке работ выявил недостатки.

- После чего, ведущий специалист в ходе встреч с подрядчиком потребовал передачи ему взятки в сумме 33 тысяч рублей, за непринятие мер, направленных к понуждению устранения допущенных недостатков, а также за выдачу документа, подтверждающего полное выполнение предусмотренных договором работ, - рассказали в следственном комитете.

21 мая 2019 года деньги были переведены на банковскую карту. Подозреваемый задержан и по решению суда заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU